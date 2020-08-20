Испугались Covid-19: в Ровно медики бросили тело женщины в подъезде

Тело в подъезде / скриншот из видео

В Ровно тело погибшей женщины пролежало пять часов в подъезде жилого дома ‒ поскольку ни медики, ни другие городские службы не соглашались доставить тело в морг.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в доме по улице Соборная. 71-летняя мертвая женщина почти полдня пролежала в подъезде. У пенсионерки ранее было подозрение на Covid-19 и поэтому ни одна не служба не рискнула доставить ее тело в морг.

"Cын рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую помощь, но увы, медики прибыли слишком поздно и спасти пенсионерку уже не смогли. Она скончалась во время транспортировки в машину скорой помощи. Врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов", ‒ говорится в сообщении.

Предполагается, что женщина скончалась от инсульта. Семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын умершей говорит, что никаких признаков у пенсионерки. По причине сомнительного диагноза все городские службы отказывались доставить тело женщины в морг.

В конце концов родственники сами занесли труп в квартиру. Сын пенсионерки на данный момент общается с адвокатами ‒ по поводу того, как можно наказать виновных.

Напомним, ранее доктор-инфекционист из городской больницы №4 Киева Евгений Дубровский рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских медицинских учреждениях.