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В Ивано-Франковске резко сократится количество районов - что изменится

14 июня 2020, 19:36

В Кабмине назвали пять райцентров Ивано-Франковской области.

День государственного флага в Ивано-Франковске
Количество районов в Ивано-Франковской области сократится / фото: УНИАН

Кабинет министров утвердил трансформированный список 129 районов в Украине, поскольку ранее их количество составляло 490. Также правительство предложило Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо нынешних 14.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов предлагается определить:

  • Ивано-Франковск,
  • Калуш,
  • Надвирную,
  • Косив,
  • Коломыю.

При этом население Ивано-Франковского района составит 490,7 тыс. жителей.

В его состав войдут:

  • Тысменецкий,
  • Тлумацкий,
  • Галицкий
  • Рогатынский районы.

Калушский район будет увеличен до 286,5 тыс. жителей за счет присоединения Долинского и Рожнятовского районов.

В Коломыйский район предполагается включить Городенковский и Снятинский районы, и его население в таком случае составит 278,2 тыс. человек.

В свою очередь Верховинский район будет объединен в Косовский район с населением 117,8 тыс. жителей.

В Надвирнянский район будет включен Богородчанский район с населением 200 тыс человек.

Напомним, эксперты рассказали Главреду, какие проблемы может создать для украинцев задуманная административно-территориальная реформа.

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