В Ивано-Франковске резко сократится количество районов - что изменится

Количество районов в Ивано-Франковской области сократится / фото: УНИАН

Кабинет министров утвердил трансформированный список 129 районов в Украине, поскольку ранее их количество составляло 490. Также правительство предложило Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо нынешних 14.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов предлагается определить:

Ивано-Франковск,

Калуш,

Надвирную,

Косив,

Коломыю.

При этом население Ивано-Франковского района составит 490,7 тыс. жителей.

В его состав войдут:

Тысменецкий,

Тлумацкий,

Галицкий

Рогатынский районы.

Калушский район будет увеличен до 286,5 тыс. жителей за счет присоединения Долинского и Рожнятовского районов.

В Коломыйский район предполагается включить Городенковский и Снятинский районы, и его население в таком случае составит 278,2 тыс. человек.

В свою очередь Верховинский район будет объединен в Косовский район с населением 117,8 тыс. жителей.

В Надвирнянский район будет включен Богородчанский район с населением 200 тыс человек.

Напомним, эксперты рассказали Главреду, какие проблемы может создать для украинцев задуманная административно-территориальная реформа.