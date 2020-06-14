В Ивано-Франковске резко сократится количество районов - что изменится

В Кабмине назвали пять райцентров Ивано-Франковской области.
Кабинет министров утвердил трансформированный список 129 районов в Украине, поскольку ранее их количество составляло 490. Также правительство предложило Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо нынешних 14.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.
Центрами новых районов предлагается определить:
- Ивано-Франковск,
- Калуш,
- Надвирную,
- Косив,
- Коломыю.
При этом население Ивано-Франковского района составит 490,7 тыс. жителей.
В его состав войдут:
- Тысменецкий,
- Тлумацкий,
- Галицкий
- Рогатынский районы.
Калушский район будет увеличен до 286,5 тыс. жителей за счет присоединения Долинского и Рожнятовского районов.
В Коломыйский район предполагается включить Городенковский и Снятинский районы, и его население в таком случае составит 278,2 тыс. человек.
В свою очередь Верховинский район будет объединен в Косовский район с населением 117,8 тыс. жителей.
В Надвирнянский район будет включен Богородчанский район с населением 200 тыс человек.
Напомним, эксперты рассказали Главреду, какие проблемы может создать для украинцев задуманная административно-территориальная реформа.