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Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери

16 июля 2021, 15:34
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Вонь, по словам очевидцев, была очень сильной и распространялась по всей улице Уютная. Женщина жила с трупом матери немногим более десятки суток.

Национальная полиция
Копы и спасатели совместными усилиями обнаружили труп пожилой женщины / УНИАН

В городе Каменское (Днепропетровская область) женщина жила больше недели в квартире с разлагающимся трупом собственной матери. Об этом сообщает портал Dp.vgorode.

По словам местных жителей, инцидент случился на улице Уютная. 14 июля люди позвонили полицейским и пожаловались им, что из квартиры в доме №1 в течение десяти дней доносится трупное зловоние.

Вонь, по словам очевидцев, была очень сильной и распространялась по всей улице. Копы приехали на место происшествия и попробовали поговорить с хозяевами подозрительно пахнущего помещения. Но дверь им никто и не открыл.

В итоге полицейские со спасателями осуществили проникновение в квартиру. Они использовал пожарную лестницу, по которой добрались до окна нужной квартиры, отрыли его и попали внутрь. Уже в квартире они обнаружили почерневший и засохший труп пожилой женщины. Там же была и дочка этой женщины (по предварительным данным она якобы состоит на учете в психиатрической больнице). Труп женщины сейчас исследуют судмедэксперты.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа - прямо рядом с отдыхающими.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - пишет СМИ.

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