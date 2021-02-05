Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка

По мнению Романа Лозинского, "рашизм" должен уйти не только с экранов ТВ, но и ложи для прессы.
В Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами во время выступления с трибуны нардепа от фракции Голос Романа Лозинского.
Во время заседания, трансляция которого проходила на сайте Рады, обращаясь к народным депутатам, Лозинский предложил запретить пускать в Раду журналистов закрытых телеканалов.
По мнению Лозинского, что "рашизм" должен уйти не только с экранов ТВ, но и ложи для прессы.
Его заявление вызвало возмущение со стороны представителей Оппозиционной платформы – За жизнь.
После такого предложения к выступающему пошел оппозиционный нардеп Илья Кива, однако ему заблокировали путь сторонники Лозинского.
В потасовке у трибуны Рады также принимал участие другой нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.