Из семи осталась только одна баржа: шторм полностью разрушил "защиту" Крымского моста

Российские оккупанты потеряли оборонительные сооружения Крымского моста. Эту оборону уничтожил мощный шторм, который несколько дней назад бушевал в Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал аналитик MT_Anderson на своей странице в Twitter.
На снимках видно, что водой смыло или затопило большинство барж, которые размещались у моста:
- 3 баржи полностью затопило,
- 1 баржа частично затоплена,
- 2 баржи полностью смыло,
- 1 баржа на плаву, но ни к чему не привязана.
Аналитик опубликовал спутниковые снимки за 4 октября и 28 ноября этого года, на которых видны последствия шторма для оккупантов.
Уничтожение Крымского моста
Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.
Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.
Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".
Другие новости:
- Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардепов
- ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге
- Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг