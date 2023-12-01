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Из семи осталась только одна баржа: шторм полностью разрушил "защиту" Крымского моста

Ангелина Подвысоцкая
1 декабря 2023, 23:50
Шторм, который бушевал в Черном море несколько дней назад, полностью разрушил всю оборону Крымского моста, которую строили оккупанты.
Крымский мост
Шторм разрушил защиту Крымского моста / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, twitter.com/MT_Anderson

Российские оккупанты потеряли оборонительные сооружения Крымского моста. Эту оборону уничтожил мощный шторм, который несколько дней назад бушевал в Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал аналитик MT_Anderson на своей странице в Twitter.

На снимках видно, что водой смыло или затопило большинство барж, которые размещались у моста:

  • 3 баржи полностью затопило,
  • 1 баржа частично затоплена,
  • 2 баржи полностью смыло,
  • 1 баржа на плаву, но ни к чему не привязана.

Аналитик опубликовал спутниковые снимки за 4 октября и 28 ноября этого года, на которых видны последствия шторма для оккупантов.

видео дня
защита Крымского моста
Шторм разрушил защиту Крымского моста / фото: twitter.com/MT_Anderson
защита Крымского моста
Шторм разрушил защиту Крымского моста / фото: twitter.com/MT_Anderson

Уничтожение Крымского моста

Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.

Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.

Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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война в Украине вторжение России Крымский мост
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