Из семи осталась только одна баржа: шторм полностью разрушил "защиту" Крымского моста

Шторм, который бушевал в Черном море несколько дней назад, полностью разрушил всю оборону Крымского моста, которую строили оккупанты.

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Шторм разрушил защиту Крымского моста / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, twitter.com/MT_Anderson

Российские оккупанты потеряли оборонительные сооружения Крымского моста. Эту оборону уничтожил мощный шторм, который несколько дней назад бушевал в Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал аналитик MT_Anderson на своей странице в Twitter.

На снимках видно, что водой смыло или затопило большинство барж, которые размещались у моста:

3 баржи полностью затопило,

1 баржа частично затоплена,

2 баржи полностью смыло,

1 баржа на плаву, но ни к чему не привязана.

Аналитик опубликовал спутниковые снимки за 4 октября и 28 ноября этого года, на которых видны последствия шторма для оккупантов.

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Шторм разрушил защиту Крымского моста / фото: twitter.com/MT_Anderson

Шторм разрушил защиту Крымского моста / фото: twitter.com/MT_Anderson

Уничтожение Крымского моста

Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.

Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.

Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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