Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

В России внезапно "самоликвидировались" 12 морских пехотинцев-контрактников. Произошло это на полигоне Кузьминский в Ростовской области. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Это подтверждают изданию источники в российских силовых структурах. Морпехи взорвались 3 ноября. Сообщается, что они разожгли костер рядом со штабелем боеприпасов. Один из снарядов для ручного противотанкового гранатомета скатился в костер и сдетонировал.
В результате взрыва 8 морпехов погибли на месте, еще 8 были травмированы, четверо скончались в больнице.
Следует отметить, что официальные российские структуры не сообщали об инциденте.
Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.
Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".
Другие новости:
- В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист
- Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов
- Попадают в свои же ловушки: Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются