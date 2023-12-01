Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

Российские оккупанты разожгли костер, но внезапно произошел сильный взрыв.

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В РФ морпехи взорвались на полигоне / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Минобороны РФ

В России внезапно "самоликвидировались" 12 морских пехотинцев-контрактников. Произошло это на полигоне Кузьминский в Ростовской области. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это подтверждают изданию источники в российских силовых структурах. Морпехи взорвались 3 ноября. Сообщается, что они разожгли костер рядом со штабелем боеприпасов. Один из снарядов для ручного противотанкового гранатомета скатился в костер и сдетонировал.

В результате взрыва 8 морпехов погибли на месте, еще 8 были травмированы, четверо скончались в больнице.

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Следует отметить, что официальные российские структуры не сообщали об инциденте.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.

Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".

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