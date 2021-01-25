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"Избавиться от лизоблюдов и импичмент": что украинцы пожелали Зеленскому в его день рождения

25 января 2021, 18:05

На 43-летие украинцы пожелали своему президенту уйти из политики и выполнить свои предвыборные обещания.

Зеленский
Украинцы в соцсетях поздравили Зеленского с днем рождения / УНИАН

В понедельник, 25 января, у президента Владимира Зеленского - день рождения. Ему исполнилось 43 года. Украинцы в этот день тоже решили поздравить президента. Одни устроили тарифный майдан – сначала протестовали возле Офиса президента, а потом направились к его резиденции в Конча-Заспе и в качестве подарка забросали дачу платежками. Другие в этот день высказали свои пожелания в социальных сетях.

Главред собрал из соцсетей пожелания граждан для президента Зеленского. Так, экс-нардеп Владимир Парасюк заявил, что за минувший год Зеленский научился много чему новому.

"Сегодня нашему президенту - 43. И за этот год он научился много нового. Научился покрывать свое окружение, которое замешано в коррупционных преступлениях. Научился делать себе политическую рекламу за счет государственных средств. Научился манипулировать и говорить неправду. Научился торговать должностями и избавляться неугодных. Научился ездить с кортежами и жить на президентских дачах. Как говорится, он полюбил систему, а система полюбила его. Он с легкостью лишился своей искренности и открытости. В его словах мы больше не услышим импровизации, теперь все четко по написанному кем-то тексту. Год за пять. Ловит все на ходу", - сказал Парасюк.

"Лично я йому. Побажаю свою зарплату и свою оплату за комунальни послугы!!!!", - пишет в соцсетях Люда Токарская.

"Втратитись н*й, визнати, що імпотент в політиці, піти з посту з своїми безтолковими і зашквареними депутатами та з половиною кабміну . Твоя робота смішити народ, але не на посту президента", - считает Павел Розма.

"Імпічмент! 2 роки коту під хвіст", - пожелал президенту пользователь Сети Андрей Березюк.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко пожелал Зеленскому избавиться от "любых друзей".

"День рождения Зеленского. Что бы я ему пожелал? Три вещи. Первое - избавиться от "любых друзей" и лизоблюдов в ОПГ, которые заглядывают в рот, поддакивают и славят величие гаранта.

Второе - не тратить время на медийщиков и видосикы, больше общаться с профессионалами, которые скажут правду в глаза и предложат верные решения.

Третье - еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента, и начать их добросовестно ежедневно выполнять. Тогда, возможно, еще есть шанс избежать полного провала", - сказал Гриценко.

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Добавим, в то же время в Офисе президента отчитались о том, кто из мировых лидеров успел поздравить президента Зеленского с днем рождения к этому часу.

  • Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
  • Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
  • Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова.
  • Президент Арабской Республики Египет Ас-Сиси.
  • Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов.
  • Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
  • Посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

День рождения Зеленского - о чем сообщалось ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения – 25 января главе государства исполнилось 43 года.
  • Зеленский начал свое утро в спортзале и опубликовал селфи в Instagram. "43 - по паспорту, 30 - в душе", - подписал фото президент.
  • 25 января в Офисе президента опубликовали видео, в котором главу государства Владимира Зеленского с днем рождения поздравляют жители разных частей Украины.

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