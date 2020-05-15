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"Узнали тетю?": Украинское издательство оскандалилось, перепутав фото писательниц в учебнике

15 мая 2020, 14:08

Вместо портрета Ольги Кобылянской был напечатан портрет Марка Вовчка.

Марко Вовчок
Марко Вовчок / wikiwand.com

Украинское издательство Центр учебной и практической литературы издало книгу, напечатав вместо портрета Ольги Кобылянской портрет Марка Вовчка.

Книга под названием Избранные произведения, в которой собраны рассказы Кобылянской, была проиллюстрирована портретом Вовчка.

Обратим внимание, что на сайте издательства книга доступна для заказа, цена – 205 грн. Книга с ошибочным портретом издана в 2019 году.

Отметим, что издательство специализируется на печати учебной литературы.

Вопиющую ошибку издательства уже прокомментировала известная писательница Оксана Забужко.

/ cul.com.ua

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства – Центр учебной литературы, но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу украинского государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим. У меня к вам важный вопрос: узнали тетю, или нет?", – написала она в Facebook.

Ольга Кобылянская
Ольга Кобылянская / Facebook Черновицкого литературно-мемориального музея О.Кобылянской

Напомним, ранее автор украинского учебника по всемирной истории за 10 класс Игорь Щупак заявил, что осознанно оставил на страницах учебника фотографию Обед на небоскребе с фотошопом актера Киану Ривза.

Оксана Забужко учебник Марко Вовчок новости Украины
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