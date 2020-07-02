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Ужасы в полиции Кагарлыка: всплыли неожиданные данные о копах-насильниках

На полицейских Кагарлыкского отдела жаловались и раньше.

2 июля 2020, 13:31
Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме
Суд над полицейскими-насильниками из Кагарлыка / hromadske.ua

Бывшие полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, задержанные в Кагарлыке по обвинению в изнасиловании, не проходили через полицейскую комиссию, рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от Голоса Андрей Осадчук.

"Более того, один из них даже не прошел психофизиологическое обследование", - отметил он в своем Facebook.

По его данным, на полицейских Кагарлыкского отдела жаловались и раньше. При этом полиция нашла не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников этого отделения, 8 сообщений о применении силы на линию "102" и одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности.

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"Это наводит на печальную мысль о том, что ужасов, которые произошли в участке месяц назад, можно было бы избежать при условии надлежащего реагирования на предыдущие обращения граждан", - добавил Осадчук.

Напомним, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

Кагарлык изнасилование полиция
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