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Известный гонщик Мочанов попал в дорожный скандал в центре Киева

29 декабря 2021, 11:20
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Мочанов не поделил дорогу с водителем Skoda на Большой Васильковской. Оба участника конфликта рассказали свою версию произошедшего.

Алексей Мочанов
Алексей Мочанов стал участником конфликта на дороге / Фото facebook.com/alex.mochanov

Известный автогонщик и блогер, бывший советник министра обороны Алексей Мочанов стал участником конфликта в центре Киева. Он не поделил дорогу с водителем Skoda на Большой Васильковской.

Киев Оперативный выложил в Сеть видео, на котором Мочанов демонстрирует оппоненту средний палец.

Водитель автомобиля, с которым у Мочанова возник конфликт, рассказал, что автогонщик подрезал его на дороге, но на этом дело не закончилось.

Мочанов вышел из автомобиля и начал нецензурно ругаться на парня, потом показал ему средний палец, ударил по стеклу и уехал.

В свою очередь, Алексей Мочанов изложил свою версию произошедшего. Он утверждает, что его оппонент ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта, а он, включив поворотник, собрался перестроиться.

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"Вместо того чтобы встать, открыть окно и извиниться, малолетка нагнул мне бравой [нецензурной лексики]. На предложение припарковаться и повторить мне этот комментарий, доматюкался и начал исполнять", - написал Мочанов в Facebook.

В комментариях к посту он добавил, что видео произошедшего него нет, так как видеорегистратором гонщик не пользуется.

Как сообщал Главред, в Бердянске посреди дороги подрались два депутата городского и районного советов. Инцидент произошел вечером 25 декабря. При помощи кулаков мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге.

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