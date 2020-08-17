Посещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина

Хасидам запретили ехать в Умань

Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.

Такие ограничения связаны с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, вспышка коронавирусной инфекции стала причиной для принятия такого решения.

"Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - сказал он.

Читайте такжеВ Умани не хотят принимать паломников-хасидов из-за пандемии Covid-19

Аваков добавил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса.

Кроме того, по словам главы МВД, аналогичной договоренности ведомство достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Как ранее сообщалось, в Умани коронавирус обнаружили у шестимесячного малыша. Ребенка сразу доставили в инфекционную больницу.