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Как оформить пенсию и субсидии через "Дію": пошаговая инструкция

29 ноября 2021, 15:13
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Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать

Дия
На портале Дія появились новые услуги / Миннцифры

В Украине с 29 ноября на портале "Дія" появились новые услуги, связанные с социальной сферой. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что речь идет о:

  • назначении жилищной субсидии и пенсии;
  • перерасчете пенсии;
  • генерации справки о застрахованном лице и доходе пенсионера.

В Минцифры добавляют, что ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дія", пишет "ТСН".

Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку – и все. Заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет".

Как оформить субсидию через Дію?

  1. Нужно авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с субсидиями.
  2. Далее следует подать заявление. Она сделана в виде анкеты. Следует ответить на несколько вопросов и ввести данные о виде субсидии, указать банковский счет, есть ли счетчик воды или газа.
  3. В декларации необходимо указать всех членов, проживающих с вами, их доходы, имущество и расходы.
  4. Возможно, необходимо загрузить несколько сканов или фото документов и подписать все электронной подписью. Заполнение заявления займет до 30 минут.

Назначение и перерасчет пенсии через Дію

На портале также можно будет получить услугу по назначению или перерасчету пенсии. Как подается заявление онлайн:

  1. Необходимо авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с пенсиями.
  2. Далее следует заполнить заявление. Часть информации о вас автоматически подтянется из персонального кабинета. Само заявление просто, но, как в случае с субсидией, сделано в виде анкеты.
  3. При заполнении заявления следует отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и каким образом — на банковскую карту или в отделении почты.
  4. По результатам анкеты система формирует перечень документов, которые нужно подгрузить.
  5. Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены – нужно только подписать все КЭПом и отправить. Они попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Напомним, на портале "Дія" недавно стали доступны не только сертификаты о вакцинации или выздоровления от ковида, но и отрицательный ПЦР-тест.

Автор: Сергей Кущ
viber
пенсия субсидии ДІЯ
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