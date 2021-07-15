УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как украинцы называли детей в 2021 году: самые популярные и необычные имена

15 июля 2021, 15:44

Среди популярных остаются, в частности, такие имена – Анна, София, Артем и Александр.

Дети
Популярные и редкие имена в Украине / Униан

Министерство юстиции опубликовало самые необычные и популярные имена, которые родители давали своим новорожденным детям в первом полугодии 2021 года.

"Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", – отметили на Facebook-странице министерства.

Так, в 2021 году в Украине родители чаще всего выбирали следующие имена:

  • для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
  • для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Среди трендовых редких в 2021 году были следующие имена:

  • для мальчиков: Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
  • для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодісон, Ильинка, Аврора.

Отметим, что с 2020 года необычными могут быть не только имена, но и отчества – их украинцы могут поменять по собственной воле благодаря закону №2450, который в конце ноября приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский.

Изменить имя, фамилию и отчество могут все граждане Украины с 16 лет по собственному усмотрению или с 14 лет с согласия родителей или опекуна. При этом, если оба родителя меняют фамилию, фамилия ребенка также меняется. Если ребенку уже исполнилось 7 лет, необходимо его согласие на это.

Напомним, что в прошлом году самыми популярными именами новорожденных украинцев были Артем и София.

новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Как украинцы называли детей в 2021 году: самые популярные и необычные имена». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптики рассказали, когда в Украину придет резкое похолоданиеСиноптики рассказали, когда в Украину придет резкое похолодание В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осеньюДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионыУкраину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы "Искренне раскаиваюсь: в Сети появилось видео извинений мужчины, якобы стрелявшего под Одессой"Искренне раскаиваюсь: в Сети появилось видео извинений мужчины, якобы стрелявшего под Одессой

Последние новости

16:29

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

16:25

Анна Тринчер впервые назвала причину скандала с голыми фото Jerry Heil

16:21

Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю

16:15

Украинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться Видео

16:12

Под Днепром нашли зарезанным мужчину, который по ТВ рассказал об издевательствах над своим ребенком

Реклама
15:57

Удар США и Европы по России с Китаем: в ЕС призвали не признавать осенние выборы в Госдуму Видео

15:44

Как украинцы называли детей в 2021 году: самые популярные и необычные имена Видео

15:20

Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros Видео

15:18

В НБУ спрогнозиовали, когда Украина сможет получить транш МВФ до конца года Видео

15:16

Гороскоп на неделю для всех: когда будет тяжелее всего и в какой день противопоказан алкоголь Видео

15:15

Больше, чем регулярные осмотры: что нужно для здорового зрения Видео

15:07

День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

15:00

Обязательная прививка от COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали главную цель мнение Видео

14:34

Какая польза для организма от крыжовника: пять впечатляющих преимуществ Видео

14:30

Украину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасности Видео

14:26

Мучительная жара и никакого кондиционера: в Киеве водитель троллейбуса умер прямо за рулем Видео

14:05

Дочь Сумской обольстительно показала грудь, обтянутую слишком тугим купальником

14:03

Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: в Кремле объявили о поддержке саммита

14:00

"Этим летом": у Байдена анонсировали визит Зеленского, но не уточнили дату Видео

13:43

Голая Кристина Асмус игриво постреляла глазками поклонникам

Реклама
13:40

Законопроект 3508-д не предполагает автоматического списания долгов – Ассоциация

13:40

Симптомы индийского штамма коронавируса и проявления: что нужно знать Видео

13:09

Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку Видео

13:08

В Украине ожидается новый скачок цен: какие продукты больше всего подорожают осенью Видео

12:49

Скандальная статья Путина: в Кремле ответили на вопрос о территориальных претензиях к Украине Видео

12:41

"Загнали в аут": Даша Квиткова назвала имя сына и насмешила его новым костюмчиком

12:29

Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров Видео

12:03

В Миргороде по программе "Большая стройка" ремонтируют исторические здания под школы искусств

12:02

В ближайший год отрасль теплокоммунэнерго не заработает на рыночных условиях – эксперт

11:59

ВМС Украины вооружили грозным ударным беспилотником из Турции

11:58

Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020 – это не шедевр Ярмоленко Видео

11:43

Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор

11:43

В Турции задержали судно с украинцами: моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

11:35

Мучительная жара до +38°: синоптик обнадежила украинцев скорым похолоданием и назвала сроки Видео

11:02

Соломия Витвицкая попала в ДТП - стало известно о состоянии ведущей 1+1 Видео

10:39

Как защитить печень: пять лучших добавок для здоровья печени Видео

10:37

"Влюбляет c первого визита": Украина обзавелась официальным аккаунтом в Instagram

10:18

Рада приняла отставку главы МВД Арсена Авакова Видео

10:02

В Киеве водитель автобуса зажал ребенку руку дверью и обматерил пассажиров

09:58

"Родители-ублю*ки": в Черкассах директор дворца молодежи набросилась на "иностранные" имена детей

Реклама
09:46

Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыльскую зону отчуждения: почему это важно

09:23

Участниц откровенной фотосессии из Украины снова задержали в Черногории Видео

09:09

Топор в сумке и маленькая зарплата: проводница рассказала об условиях работы в Укрзализныце

09:00

Реинкарнация Народного фронта или союз с Разумковым: чего ждать от Авакова после отставки

08:37

Новый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко Видео

08:19

Рост случаев заражения COVID-19: за сутки поставили более 600 новых диагнозов

07:58

Скандал на Харьковщине: при доставке испортили более 9 тысяч вакцин Pfizer Видео

07:52

Младенца кормили коровьим молоком и водой из колодца: в Харькове умерла 3-месячная девочка Видео

07:24

Кремль решил побрататься с террористами Талибана мнение

07:23

Самые жаркие дни лета: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 июля Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять