Как украинцы называли детей в 2021 году: самые популярные и необычные имена

Популярные и редкие имена в Украине / Униан

Министерство юстиции опубликовало самые необычные и популярные имена, которые родители давали своим новорожденным детям в первом полугодии 2021 года.

"Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", – отметили на Facebook-странице министерства.

Так, в 2021 году в Украине родители чаще всего выбирали следующие имена:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина; для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Среди трендовых редких в 2021 году были следующие имена:

для мальчиков: Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав. для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодісон, Ильинка, Аврора.

Отметим, что с 2020 года необычными могут быть не только имена, но и отчества – их украинцы могут поменять по собственной воле благодаря закону №2450, который в конце ноября приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский.

Изменить имя, фамилию и отчество могут все граждане Украины с 16 лет по собственному усмотрению или с 14 лет с согласия родителей или опекуна. При этом, если оба родителя меняют фамилию, фамилия ребенка также меняется. Если ребенку уже исполнилось 7 лет, необходимо его согласие на это.

Напомним, что в прошлом году самыми популярными именами новорожденных украинцев были Артем и София.