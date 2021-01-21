Как в Слуге народа хотят наказывать украинцев за сексизм: подробности

Сексизм / Mamameeting

В Верховной Раде депутаты от президентской фракции Слуга народа (в том числе и фигурант сексистского скандала с "корабельной сосной" Александр Корниенко) зарегистрировали сразу два законопроекта, которые вводят наказание за проявление сексизма в стране. Как сообщает портал Страна, эксперты утверждают, что сексизм в Украине хотят приравнять к мелкому хулиганству (за которое ныне полагается штраф либо административный арест до 15 суток).

Под сексизмом авторы законопроекта №4598 предлагают понимать:

любые жесты и визуальные проявления, сказанные или написанные слова, практика и поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже по причине своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере, в сети Интернет либо вне ее,приводят или провоцируют ущемление собственного достоинства или прав человека или группы людей;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

Другой законопроект, №4599, касается установления ответственности за сексизм. Его предлагают приравнять к мелкому хулиганству. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях, дополнив часть 2 статьи 173.

Если законопроект будет принят, проявление сексизма повлечет за собой штрафы от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов (от 170 до 340 гривен), или общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до семи суток. За повторное нарушение грозит штраф от 340 до 680 гривен, или общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

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