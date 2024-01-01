'Как зомби едут': РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

Оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях, однако понесли ощутимые потери.

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ВСУ отражают атаки российских оккупантов / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Российские оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на то, что понесут потери, рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Накануне враг совершил 55 попыток наступлений по всей линии фронта, из которых на Лимано-Купянском направлении – 15, сообщил он в комментарии Каналу 24.

По его данным, оккупанты пытались штурмовать село Синьковка вблизи Купянска, где недавно их подразделения еще раз понесли потери.

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"Они (оккупанты, – ред.) как зомби едут по одной и той же дороге, где их технику уже уничтожали. Там лежат руки и ноги их "200-х", а они и дальше продолжают туда ехать. В принципе, пусть так и остается", – подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Он говорит, что на всем Лимано-Купянском направлении враг также совершил 618 артиллерийских и минометных обстрелов. В ответ Силы обороны уничтожили 257 оккупантов и 43 единицы техники.

"Враг не прекращает попытки атакующих действий. (Силам обороны – ред.) понятны его направления наступления. (Враг – ред.) не считается с человеческими потерями, а свои атаки сопровождает техникой. Успехов на Лимано-Купянском направлении у врага нет ", – отметил украинский офицер.

Фитьо добавил, что враг активно использует технику практически на всех участках фронта. Впрочем, украинские воины готовы к такому сценарию, так что наша артиллерия и FPV-дроны останавливают наступательные потуги агрессора очень быстро.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

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