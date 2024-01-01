УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

Алексей Тесля
1 января 2024, 18:46
Оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях, однако понесли ощутимые потери.
'Как зомби едут': РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке
ВСУ отражают атаки российских оккупантов / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Российские оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на то, что понесут потери, рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Накануне враг совершил 55 попыток наступлений по всей линии фронта, из которых на Лимано-Купянском направлении – 15, сообщил он в комментарии Каналу 24.

По его данным, оккупанты пытались штурмовать село Синьковка вблизи Купянска, где недавно их подразделения еще раз понесли потери.

видео дня

"Они (оккупанты, – ред.) как зомби едут по одной и той же дороге, где их технику уже уничтожали. Там лежат руки и ноги их "200-х", а они и дальше продолжают туда ехать. В принципе, пусть так и остается", – подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Он говорит, что на всем Лимано-Купянском направлении враг также совершил 618 артиллерийских и минометных обстрелов. В ответ Силы обороны уничтожили 257 оккупантов и 43 единицы техники.

"Враг не прекращает попытки атакующих действий. (Силам обороны – ред.) понятны его направления наступления. (Враг – ред.) не считается с человеческими потерями, а свои атаки сопровождает техникой. Успехов на Лимано-Купянском направлении у врага нет ", – отметил украинский офицер.

Фитьо добавил, что враг активно использует технику практически на всех участках фронта. Впрочем, украинские воины готовы к такому сценарию, так что наша артиллерия и FPV-дроны останавливают наступательные потуги агрессора очень быстро.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Купянск война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:46 Украина
Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:28 Украина
"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

18:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:17

Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах

20:00

Будет намного легче: как быстро избавиться от тошноты

19:49

Скандальный салют во время тревоги в новогоднюю ночь запустил россиянин: его нашли

19:49

Уничтожены люди замглавы АП Путина: детали удара по оккупантам в Донецке

19:22

Лунный календарь 2 января 2024 года: какое событие может обернуться против вас

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
19:16

Прогнозы на 2024: у нас появятся дальнобойные ракеты и аналоги шахедовмнение

18:46

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:28

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:02

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

Реклама
17:59

Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

17:57

Что нужно делать со старым кошельком: как не навлечь на себя нищету

17:51

Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

17:37

"Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

17:30

Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

Реклама
15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

Реклама
08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

05:30

Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

04:00

Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

03:47

Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

03:00

Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

02:31

Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять