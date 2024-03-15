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Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пункта

Анна Ярославская
15 марта 2024, 01:40
Штаты хотят видеть Украину союзником, похожим на Израиль. Кроме того, они заинтересованы в экономическом сотрудничестве после войны.
Александр Кочетков, Зеленский, Байден, ВСУ
США видит в Украине надежного союзника, считает Александр Кочетков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Стратком ВСУ

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков рассказал, какую роль отводят США Украине по итогам войны со страной-агрессором Россией.

По его словам, США видит в Украине надежного союзника, потому что им в первую очередь мы будем очень обязаны, а Европе – во вторую.

"Штаты хотят видеть Украину союзником, похожим на Израиль. Ведь США так поддерживают Израиль, потому что он является эффективным проводником определенных идей Вашингтона, и Штаты могут в любой момент обратиться к Израилю с просьбой – официальной или не очень официальной, или даже военной, и тот очень эффективно все сделает. И куда-то полетят и израильские самолеты, и ракеты, и могут быть другие действия со стороны Израиля, к которым сами США прибегнуть не могут", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

Взамен Израиль получает финансовую, военную и другую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

"Именно такой позиции США ожидали бы от Украины после войны, то есть что она станет не только на словах, но и на деле очень надежным союзником Соединенных Штатов и проводником их интересов в Европе", - считает аналитик.

Кочетков добавил, что Польша, которая до сих пор выполняла такую роль, будет уступать Украине-победительнице, в частности, в военном смысле.

"Польша всегда будет ограничена, в том числе членством в НАТО, а Украина в этом смысле будет свободной", - объяснил он.

Второй момент важны й момент состоит в том, что США хотели бы видеть Украину частью пояса безопасности вокруг России вместе со странами Балтии, Польшей, Румынией, Молдовой.

"То есть они хотят создать пояс безопасности во главе с Украиной с учетом ее военных возможностей", - считает Кочетков.

И, в-третьих, США заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Украиной, ведь после войны страна будет достаточно стремительно развиваться.

"В первую очередь, корпорации США надеются принять участие в восстановлении Украины, а также взаимодействовать в военной сфере", - резюмировал Кочетков.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым:

Как сообщал Главред, Кочетков также спрогнозировал катастрофические последствия для стран Запада, если страна-агрессор Россия захватит Украину и возьмет ее под свой контроль.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Что сейчас происходит на фронте

Российская оккупационная армия собирается использовать в Украине тактику "тысячи порезов", то есть проводить множество маленьких операций вместо больших наступлений. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Как говорится в статье, армия РФ планирует атаковать украинские позиции по всей линии фронта, а также наносить удары по инфраструктуре Украины. Также российские агенты собираются провоцировать раздор среди украинского населения.

Журналисты The Wall Street Journal писали о том, что Россия весной может пойти в наступление, а война вступила в новую фазу.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты могут возобновить наступление в районе Авдеевки, хотя в начале марта Силы обороны Украины смогли закрепиться западнее города и замедлить продвижение ВС РФ.

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