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Кандидат в мэры Киева Притула оскандалился с предвыборным слоганом

13 сентября 2020, 20:51

Шоумен использовал фразу, с которой ранее засветился в рекламе.

Притула идет на выборы мэра Киева от партии Голос
Притула идет на выборы мэра Киева от партии Голос / Голос

Известный украинский телеведущий и кандидат в мэры столицы от партии Голос Сергей Притула смутил своих потенциальных избирателей предвыборным слоганом, поскольку аналогичный они уже слышали в рекламе.

"Киевляне, не верьте этому пизд*ку! Он нам в Буче три года рассказывал, что он наш сосед и будет жить с нами! Соврал!", - написал в Facebook скандальный блогер Владимир Петров.

В качестве доказательства автор поста опубликовал фото баннеров – рекламы в 2016 году и предвыборной агитации в 2020 году. Плакаты действительно очень похожи.

"Я тут живу", - с таким лозунгом Притула идет на выборы, претендуя на пост мэра Киева.

/ Фото: Владимир Петров/Facebook

"Я буду тут жить", - эта фраза стала ключевой в рекламной кампании ЖК Миллениум Сити, которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов и в видеороликах, что будет жить в этом районе. Он призывал украинцев также покупать квартиры в данном жилищном комплексе.

/ Фото: Владимир Петров/Facebook

Теперь Притула аналогичным слоганом убеждает жителей столицы, что живет в Киеве. Такой курьез с предвыборным лозунгом стал объектом активного обсуждения.

Выборы мэра Киева:

  • Звезды телевизионного юмора 1990-х, дуэт Кролики (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко) выпустили ролик, в котором объявили себя кандидатами в мэры Киева на будущих местных выборах.

  • Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

  • Сама Верещук позже утверждала - таким образом хотела привлечь к выборам молодое поколение избирателей, которые потенциально могут отдать за нее голоса.

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