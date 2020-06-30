Украинцев не пускают в Евросоюз: в Минздраве объяснили ограничения на въезд

В Минздраве объяснили, почему ЕС закрыт для украинцев / Reuters

Евросоюз 1 июля открывает границы для граждан 14 стран, украинцам въезд пока запрещен. Виной всему – коронавирус. По состоянию на 30 июня показатель заболевания коронавирусом в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения, что превышает допустимые нормы ЕС.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в "зеленую зону" входят страны, у которых этот показатель составляет 16 и менее случаев на 100 тысяч населения. В Украине уровень заболеваемости значительно выше.

"Хочу напомнить, что еще две недели назад этот показатель был на уровне 37. То есть такой безумный рост произошел в течение последних двух недель", - заявил он.

При этом Степанов отметил, что запрет на поездки в ЕС не будет касаться:

дипломатов;

сезонных рабочих из Украины;

людей, которые выезжают на обучение;

людей, которые ищут убежища в европейских странах.

Глава Минздрава также добавил, что если ситуация с коронавирусом в Украине изменится в лучшую сторону, то ЕС пересмотрит свое решение.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в стране официально зарегистрированы 44 344 случая заражения COVID-19.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек, за сутки коварный вирус убил +12.

Вылечились от коронавируса за сутки 88 человек, всего - 19 115.

Читайте такжеПопасть в Евросоюз по списку: с 1 июля границы откроют для граждан 15 стран - СМИНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открывает границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, в список вошли, Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.