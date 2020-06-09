Туристы из Украины не смогут попасть в Евросоюз с 15 июня: названа причина

Для украинских туристов Европа закрыта как минимум до конца июня / 1zoom.ru

Граждане государств, которые не входят в Евросоюз, не смогут посещать европейские страны до конца июня, что делает невозможным въезд украинских туристов в Европу. Исключение сделали для иностранцев, у которых есть рабочая виза или вид на жительство в ЕС.

Об этом говорится в статье издания Европейская правда.

В скором времени Европейская комиссия опубликует правила открытия своих границ для неграждан Евросоюза. Ключевые моменты уже детализированы.

В частности, иностранцы не смогут посетить Европу до конца июня, в их числе туристы, родственники граждан ЕС, а также бизнес-путешественники. Данное правило действует даже несмотря на открытие авиасообщения между европейскими государствами.

Кто не сможет попасть в страны ЕС

туристы

гости к своим родственникам

бизнес-путешественники

Издание отмечает, что авиаперевозчик Люфтганза возобновляет рейсы из Борисполя – 15 июня во Франкфурт, 21 июня в Цюрих, а 23 июня в Вену. Однако данные рейсы не касаются категории граждан, о которых было написано выше.Читайте такжеКабмин объявил даты запуска всех видов авиасообщения

Данными рейсами могут воспользоваться иностранцы и украинцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Евросоюзе.

Кто может попасть в страны ЕС

иностранцы, у которых есть вид на жительство в странах Евросоюза

иностранные граждане с разрешением на работу в Европе

Напоследок в статье подчеркивается, что границы ЕС могут открыться для Украины уже с 1 июля, однако эта дата может быть перенесена на несколько месяцев вперед.

"И так же никто не может с уверенностью сказать, будет ли граница ЕС открыта для туристов из Украины, например, 1 января или даже 1 сентября. Европейцы оставляют за собой право пересматривать список государств, из которых они готовы пускать туристов", - резюмируется в материале.

Ранее в ЕС заявили, что европейские государства будут готовы открыть свои внешние границы только после того, как будут отменены все ограничения на внутренних кордонах.