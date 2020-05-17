Обратная сторона карантина: школьники потеряли интерес к учебе - опрос

Школьники потеряли интерес к учебе на карантине / Фото: УНИАН

Коронавирус в Украине парализовал экономику и полностью изменил образовательный процесс. Начиная с середины марта, когда ввели общенациональный карантин, школы перешли на дистанционное обучение.

Даже несмотря на смягчение карантина дети в школу не пойдут до конца учебного года – обучение закончится дистанционно.

При этом 73% школьников в столице делают уроки самостоятельно, 21 % с родителями, а 1% с репетиторами, сказано в результатах опроса, который провело Образовательное агентство города Киева.

По информации, социологи опросили 34 тысячи учеников, родителей и учителей Киева, пишет ZN.UA.

Также опрос показал, что во время карантина у трети учащихся снизился интерес к учебе. Но 14% школьников ответили наоборот: им стало интереснее учиться.

В частности, около 56% школьников отметили, что во время карантина у них появилось больше трудностей с выполнением домашних заданий. Среди них – невозможность качественно понять учебный материал, отсутствие эффективного контроля со стороны учителей, снижение интереса к учебе и другие.

Половина же опрошенных учителей считают, что главная сложность дистанционного обучения — в невозможности проконтролировать, как ученики усваивают изученный материал. При этом 18% учителей пожаловались, что вообще не могут определить уровень достижений своих учеников.

Читайте такжеПрощай, школа: Минобразования озвучило даты завершения учебного годаНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в комментарии Главреду заявила, что вирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу.

"Детей, особенно в младших классах и в детских садах, будет трудно заставить носить маски, и потому тут нельзя ждать того же эффекта, что и от взрослых", - отметила Мироненко.