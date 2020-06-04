Туристам на заметку: в Минздраве анонсировали отмену еще одного ограничения

Количество людей в туристических группах могут увеличить / фото: ТСН.ua

В рамках смягчения противоэпидемиологических мероприятий правительство готовится принять решение относительно увеличения количества людей в туристических группах с 10 до 50 человек.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время визита в Каменец-Подольский 4 июня.

"Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет соответствовать количеству мест в автобусе – до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании оно будет снято", - сказал замминистра здравоохранения.

Напоследок он подчеркнул, что решение об отмене ограничений должны принять на заседании Кабинета Министров уже 10 июня.

Напомним, с 5 июня в Украине стартует новый этап ослабления карантинных мероприятий. Украинцам разрешат ходить в кафе и рестораны, а также принимать участие в религиозных службах.

Тем временем согласно данным Минздрава на 4 июня, целых 9 украинских областей не отвечают критериям смягчения противокоронавирусных мероприятий. Среди них Ровенская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская области и город Киев.

Ранее санврач Виктор Ляшко заявил, что в столице могут отменить ряд карантинных смягчений и назвал этому причину.