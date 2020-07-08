Будет ли дистанционное обучение: в Минздраве рассказали, что ждет школьников с 1 сентября

По поводу формата обучения в школах с 1 сентября до сих пор идут дискуссии / Bigmir.net

Дети пойдут в школу с 1 сентября, однако вопрос организации учебного процесса еще обсуждается. Школьников может ожидать дистанционное обучение, стационарный формат получения знаний или же гибридный вариант учебы.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС Украина.

По его словам, уже известно, что ученики пойдут в школу с 1 сентября. Однако каким образом будет организовано обучение – вопрос еще обсуждается. В частности, идут консультации с и.о министра образования Сергеем Шкарлетом.

Власти рассматривают вариант получения школьниками образования по сменам во избежание возможного заражения учеников коронавирусом и размышляют над наиболее оптимальным форматом.Читайте такжеВ онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку

"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - сказал Ляшко.

Отметим, сейчас идут дискуссии относительно того, стоит ли украинским школам полностью переходить на дистанционный формат обучения.

В мае в Минобразования заявили, что власти рассматривают вариант реализации смешанного формата обучения, который будет включать элементы дистанционного получения знаний и классно-урочной системы.

В парламентском комитете по вопросам образования в свою очередь подчеркнули, что школьники не будут учиться только дистанционно или же исключительно стационарно.