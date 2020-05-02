"Обманули и закрепостили": мэр Ивано-Франковска распек власти из-за карантина

Руслан Марцинкив поддержал своего коллегу из Черкасс / Zik

Мэр города Черкасс решился на смелый шаг и ослабил в городе карантинные ограничения, несмотря на рекомендации Минздрава. Сегодня градоначальника поддержал его коллега из Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что власть хочет уничтожить местное самоуправление и закрепостить украинцев.

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"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", - говорится в сообщении Марцинкива в Facebook.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).