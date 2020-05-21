Выход из карантина: Минздрав назвал 5 главных этапов

В Кабмине озвучили 5 этапов смягчения карантина / Reuters

Коронавирус в Украине - Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 июня. Также в ведомстве отметили, что за это время будут введены 5 этапов ослабления карантинных ограничений.

Что и на каком этапе намерены разрешить в Минздраве продемонстрировали на инфографике, обнародованной 21 мая.

Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов); с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен; с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки; с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам; с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

При этом по-прежнему остаются под запретом:

пребывание в общественных местах без маски;

нахождение на улице без документов;

самовольное оставление мест изоляции;

проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;

посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Карантин в Украине

Как писал Главред, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков спрогнозировал, что в условиях "мягкого ослабления" карантинных ограничений наша страна будет жить еще как минимум несколько месяцев.

Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.

Также отметим, в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.