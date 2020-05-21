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Выход из карантина: Минздрав назвал 5 главных этапов

21 мая 2020, 21:03

В ведомстве обнародовали инфографику, на которой представлен четкий план выхода нашей страны из карантина.

Коронавирус
В Кабмине озвучили 5 этапов смягчения карантина / Reuters

Коронавирус в Украине - Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 июня. Также в ведомстве отметили, что за это время будут введены 5 этапов ослабления карантинных ограничений. 

Что и на каком этапе намерены разрешить в Минздраве продемонстрировали на инфографике, обнародованной 21 мая.

Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

  1. с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);
  2. с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;
  3. с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;
  4. с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;
  5. с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

При этом по-прежнему остаются под запретом:

  • пребывание в общественных местах без маски;
  • нахождение на улице без документов;
  • самовольное оставление мест изоляции;
  • проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;
  • посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Карантин в Украине

Как писал Главред, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков спрогнозировал, что в условиях "мягкого ослабления" карантинных ограничений наша страна будет жить еще как минимум несколько месяцев. 

Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.

Также отметим, в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

карантин коронавирус Минздрав
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