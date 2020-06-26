Будет ли ослабление карантина: в Минздраве назвали области, где бушует COVID-19

В Украине продолжается эпидемия COVID-19 / УНИАН

Согласно данным на пятницу, 26 июня, эпидемиологическая ситуация в Киеве и 10 украинских регионах не соответствует показателям для ослабления противоэпидемиологических мероприятий.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В столице наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией: показатель нормы – менее 10%, в Киеве – 28,59%. Кроме того, данные показатели также превышены в Киевской области – 51,28%, Одесской – 94,11%, Закарпатской – 15,28%, Ровенской – 33,10%, а также Хмельницкой – 32,79% областях.

При этом Закарпатская, Ровенская и Хмельницкая области лидируют по показателям новых прецедентов заражения COVID-19. В Закарпатской области превышен уровень заполненности мест в больницах, предназначенных для лечения заразившихся коронавирусом.

На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской области делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения – 22,93 и 21,39.

В Черновицкой, Волынской и Львовской областях существуют проблемы с показателями по выявлению COVID-19.

Напомним, за последние сутки коронавирусом в Украине заразились 1 109 человек, что стало новым антирекордом за время пандемии COVID-19 на территории страны.

В Минздраве уже призвали контролирующие органы усилить меры по контролю над распространением коронавирусной инфекции в общественном транспорте и магазинах.