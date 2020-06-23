Советник Авакова рассказал, за что и как украинцев будут штрафовать на карантине

Советник МВД рассказал, за что и как украинцев будут штрафовать на карантине / УНИАН

В Украине с 22 июня 2020 года, помимо продления коронавирусного карантина, правоохранители усилили контроль за соблюдением карантинных правил.

Об этом сообщает портал Украина 24 со ссылкой на заявление Владимира Мартыненко ‒ советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

"За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином", ‒ отметил советник министра.

Мартыненко также отметил, что любая торговая сеть в Украине несет ответственность за нарушение карантинных мер ‒ в случае, если в ней не обеспечиваются карантинные правила.

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и, если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров готов инициировать серьезное ужесточение административной ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.