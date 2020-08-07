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Ситуация ухудшается: в Минздраве анонсировали жесткие меры из-за COVID-19

7 августа 2020, 20:33

В Украине расширят перечень критериев, по которым определяется уровень эпидемической опасности.

киев,коронавирус,карантин
Максим Степанов объяснил разделение Украины на зоны эпидемической опасности / УНИАН

Министерство здравоохранения предлагает правительству расширить перечень критериев, по которым происходит разделение страны на зоны эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, трансляция которого велась на YouTube-канале Кабмина.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложили расширить перечень критериев, по которым определяется уровень опасности... Одним из основных показателей, который мы предложим на заседании правительства в понедельник, будет количество активных больных за последние семь дней. То есть мы будем видеть как ухудшается или улучшается ситуация на территории района или города", - рассказал министр.

Кроме того, по его словам, будет изменен показатель относительно среднего количества тестирований на 100 тыс. населения - с 24 тестов на 32, чтобы "максимально выявлять больных и быстро реагировать".

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Он также отметил, что во вторник, после принятия Кабмином решения относительно изменений показателей, будет проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 8 августа Луцк и Тернополь будут переведены из "красной" зоны карантина в оранжевую и желтую соответственно.

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