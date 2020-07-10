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Не светит ослабление карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.

10 июля 2020, 12:30
маска, карантин
В Киеве доля позитивных ПЦР-тестов - 4,11% / УНИАН

На утро, 10 июля, в Украине 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,25%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,07) и Черниговская (17,54) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,33%), Закарпатская (15,59%), Ривненская (13,64%), Харьковская (11,48%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Тернопольская (47,03%) область.

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В Киеве заполненность составляет 34,34%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 114,07, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,11%, динамика составляет -28,22%.

/ moz.gov.ua

Отметим, что по сравнению с данными на 9 июля Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 52 тыс. 43 случая COVID-19.

В целом выздоровели 24 тыс. 800 человек, а умерли 1 тыс. 345 человек.

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