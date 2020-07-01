Возвращение жесткого карантина: в Минздраве назвали условия

В Украине не исключили возвращение жесткого карантина / УНИАН

В Украине могут закрыть курорты для отдыхающих, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, такой сценарий вероятен в случае, если украинцы продолжат нарушать карантин.

В качестве примера он привел ситуацию в Одессе, где во время недавних выходных наблюдался массовый наплыв туристов, которые в большинстве не соблюдали противоэпидемические правила.

"Наше иногда легкомысленное отношение к этим очень простым рекомендациям от МОЗ привело к тому, что мы наблюдаем особенный рост зараженности на коронавирус", - подчеркнул Степанов.

Читайте такжеУкраинцам "закрутят гайки" с карантином: Степанов раскрыл деталиВ то же время глава Минздрава не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.

"Значительное усложнение ситуации – прежде всего это когда медицинская система будет просто не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19. То, что мы наблюдали, в том числе, в европейских странах. Проще говоря, есть больница, рассчитанная на определенное количество кроватей, и в этой больнице все кровати заняты. Привозят больного COVID-19, а места нет", – резюмировал Степанов.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 44 тыс. 998 случаев COVID-19. Всего выздоровели 19 тыс. 548 человек, умерли 1 тыс. 173.

Ранее Степанов заявлял о том, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.