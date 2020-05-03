Открылись кафе, люди без масок: Одесса массово нарушает карантин

Карантин в Одессе отменили / Фото: Думская

В Одессе в курортном районе Аркадия в воскресенье, 3 мая, были открыты кафе, рестораны и магазины, несмотря на то, что карантин в Украине еще не отменили.

"Одесса. Аркадия. 3 мая. Между тем, Одесская область стала лидером по количеству суточных больных, где зафиксировали 80 инфицированных", - сообщает Украинская правда.

На опубликованном видео видно, что досрочно завершили карантин небольшие магазины и кафе, они уже активно принимают посетителей. Аркадия была довольно плотно заполнена людьми, большинство их них были без средств индивидуальной защиты. Одесситы стояли плотными группами, нарушая карантин.

Напомним, в Одессе в ходе мероприятий, посвященных трагедии в Доме профсоюзов, которая произошла в 2014 году, несколько человек напали на проукраинского блогера, который разговаривал на украинском языке.

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).