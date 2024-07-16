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Катастрофическая атака РФ на гольф-карах: в Forbes удивили тактикой врага

Мария Николишин
16 июля 2024, 10:42
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Враги на мотоциклах и квадроциклах не имеют шансов на успех в противостоянии с защитниками Украины, пишет Forbes.
Катастрофическая атака РФ на гольф-карах: в Forbes удивили тактикой врага
Атака РФ на гольф-карах / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, flickr

В понедельник, 15 июля, или незадолго до этого, возле города Купянск Харьковской области армия страны-агрессора РФ совершила "катастрофическую атаку". Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что противники пошли в атаку на, по меньшей мере, пяти гольф-карах, загруженных пехотой, вражеские транспортные средства взорвали украинские воины, "остановив атаку и, вероятно, нанеся тяжелые потери россиянам".

"Пытаясь заменить уничтоженную бронетехнику новой бронетехникой - либо недавно построенной, либо снятой с длительного хранения - Кремль оснащает все больше подразделений транспортными средствами гражданского образца, включая квадроциклы Desertcross 1000-3 китайского производства, а также китайские и белорусские мотоциклы для бездорожья", - говорится в сообщении издания.

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Кроме того, в Forbes подчеркнули, что враги на мотоциклах и квадроциклах не имеют шансов на успех в противостоянии с окопавшимися защитниками Украины, которых поддерживают артиллерия и дроны.

"Усиление брони на квадроциклах и мотоциклах с помощью антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет и без того недостаточно мощные транспортные средства, делая их более уязвимыми для других форм украинской огневой мощи", - отмечается в материале.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Наступление РФ на Харьковщине - что известно

Напомним, в Харьковской области подразделения Сил обороны Украины сумели восстановить утраченные ранее позиции. Как говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники достигли успеха в районе Волчанска.

Также Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Кроме того, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

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