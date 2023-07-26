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Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

Анна Ярославская
26 июля 2023, 08:58 обновлено 26 июля, 09:10
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Российские захватчики стараются убивать больше украинских медиков на фронте.
Бахмут, медики
Каждый медик является мишенью на фронте / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Российские оккупанты пытаются убить на фронте как можно больше боевых медиков ВСУ. Об этом сказал хирург Кирилл Орлов, который оперирует раненых военнослужащих под Бахмутом, пишет The Kyiv Post.

По его словам, каждый медик является мишенью.

"Это не как Вторая мировая война, когда у тебя красный крест и в тебя не стреляют. Наоборот, будут стрелять. Для них это главная цель — убить медика", — сказал Орлов.

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Как пишет издание, у медиков стало меньше работы, когда украинские военные отказались от обороны Бахмута. Теперь ВСУ пытаются поймать россиян в "клещи", однако натыкаются на оборону захватчиков.

"У меня есть причины отомстить россиянам. Я имею в виду настоящую месть. Я потерял слишком много знакомых и друзей", — сказал Орлов.

Контрнаступление ВСУ

Защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию. Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 26 июля.

Ранее в ISW назвали причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

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