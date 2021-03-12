Киев назвал главную ошибку Кремля по вопросу Донбасса

Алексей Резников / УНИАН

Российская сторона блокирует все позитивные вещи в переговорах по Донбассу и хочет, чтобы Украина пошла на уступки. Цель — сделать шаг к уничтожению государства. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию Obozrevatel.

По его мнению, главная ошибка российской стороны в переговорном процессе — непонимание Украины.

"Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Последнее, что было хорошего – мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди. Начало страдать даже гражданское население", - отметил Резников.

Он добавил, что представители России выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Это делается для того, чтобы попытаться убедить Запад снять санкции. Между тем в мире есть абсолютное понимание того, что Россия является государством-агрессором и оккупантом.

"Никакие санкции никто снимать не будет", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что вопрос о прекращении войны на Донбассе – это вопрос воли двух сторон.

"Поскольку война развязана Россией, которую она начала с оккупации Крыма и продолжила вооруженной агрессией и частичной оккупацией Донетчины и Луганщины, то второй (ключ к миру, – ред.) лежит в Кремле", - добавил Резников.

Как сообщал Главред, вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также объяснил, почему Путин не пойдет войной на Украину.

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