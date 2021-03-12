Киев назвал главную ошибку Кремля по вопросу Донбасса

Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Но в последнее время снова наблюдается увеличение уровня эскалации.
Российская сторона блокирует все позитивные вещи в переговорах по Донбассу и хочет, чтобы Украина пошла на уступки. Цель — сделать шаг к уничтожению государства. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию Obozrevatel.
По его мнению, главная ошибка российской стороны в переговорном процессе — непонимание Украины.
"Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Последнее, что было хорошего – мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди. Начало страдать даже гражданское население", - отметил Резников.
Он добавил, что представители России выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Это делается для того, чтобы попытаться убедить Запад снять санкции. Между тем в мире есть абсолютное понимание того, что Россия является государством-агрессором и оккупантом.
"Никакие санкции никто снимать не будет", - отметил вице-премьер.
Он также добавил, что вопрос о прекращении войны на Донбассе – это вопрос воли двух сторон.
"Поскольку война развязана Россией, которую она начала с оккупации Крыма и продолжила вооруженной агрессией и частичной оккупацией Донетчины и Луганщины, то второй (ключ к миру, – ред.) лежит в Кремле", - добавил Резников.
Как сообщал Главред, вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также объяснил, почему Путин не пойдет войной на Украину.
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Урегулирование ситуации на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
- Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
- 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.
- Советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович сделал заявление относительно сценариев решения конфликта на Донбассе.