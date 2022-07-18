"Киев не хочет мира": Захарова не поняла слова Кулебы о переговорах с РФ и все перекрутила

Захарова перекрутила заявление Кулебы и заявила, что Киев не хочет мира / Коллаж ТВЦ, Reuters

В России заявили о том, что Киев якобы не хочет мира. Так сказала представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Свою реакцию она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова полностью исказила заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который рассказал о том, когда Украина согласится сесть за стол переговоров с РФ.

Кроме того, Захарова впутала в это Запад и добавила, что именно по указке из Вашингтона Украина якобы отказывается от переговоров.

"Ответ всем, кто упрекает Россию за "незнание переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это в очередной раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению. Но факт подтвержден - Зеленські товарищи (то, что от них осталось) мира не хотят", - написала Мария Захарова.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с Россией будут возобновлены только после того, как российские оккупанты потерпят поражение на фронте. До этого момента переговоры будут бессмысленными, так как "это будет снова язык ультиматумов".Читайте такжеЕвропа не снимет санкции с России, если война закончится на условиях Путина - Шольц

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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