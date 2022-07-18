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Мирные переговоры возобновятся лишь после поражения РФ на фронте - Кулеба

18 июля 2022, 14:45

Кулеба считает, что по состоянию на сейчас переговоры не дадут результатов, ведь "это будет снова язык ультиматумов".

Кулеба, переговоры с РФ
Украина возобновит переговоры с РФ после поражения оккупантов на фронте / Reuters, соцсети

Целью России остается полное уничтожение Украины, поэтому сейчас остается невозможным возобновление переговоров о мире. Об их восстановлении можно будет говорить лишь после поражения армии РФ на фронте. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua.

Кулеба добавил, что в настоящее время мирные переговоры не возобновляются из-за действий РФ.

"Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, в других городах и штурмовые действия русских на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "с 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился лишь способ их достижения". Способ с фронтальной атаки на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас. Каждой такой заявлением россияне демонстрируют не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожение Украины", - сказал Дмитрий Кулеба.

По состоянию на сейчас, когда РФ еще не проиграла на поле боя, Кулеба считает, что нет смысла садиться за стол переговоров, ведь "это будет снова язык ультиматумов". Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается принципиальной позиции в этом вопросе.

"Он (Владимир Зеленский - Главред) не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуницировать это с лидерами стран, которые намекали на переговоры. Эти лидеры тоже перестали об этом говорить", - добавил Кулеба.

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Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

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