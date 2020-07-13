В Киеве "поцеловались" трамваи, опубликованы фото

В Киеве у депо столкнулись трамваи / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

В понедельник, 13 июля, в Подольском районе Киева "поцеловались" два трамвая, информации о жертвах или пострадавших нет.

Трамваи столкнулись на ул. Кирилловской, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, авария произошла возле подольского трамвайного депо.

"Сегодня возле депо на ул. Кирилловской произошло ДТП между двумя трамваями, обстоятельства устанавливаются", – отмечается в сообщении.

Также в Сети появились фотографии с места происшествия. На фото видно, что у одного из трамваев разбито лобовое стекло.

В Киеве у депо столкнулись трамваи / facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом авто Mercedes врезалось в микроавтобус, а потом вылетело на встречку и столкнулся с Hyundai, погибла целая семья.

Потом СМИ выяснили, что авто Mercedes находилось в угоне, возможный виновник аварии был в нетрезвом состоянии, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП. Позже возможному злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.