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В Украине "лег" интернет от Киевстара: что известно о масштабном сбое

21 мая 2020, 11:37

Технические неполадки в компании возникли с самого утра, 21 мая.

Интернет
Технические неполадки в Киевстаре возникли с самого утра, 21 мая / lenta.ru

В четверг, 21 мая, стало известно о неполадках в работе популярного интернет провайдера – компании Киевстар.

Сбой в работе Киевстара: что произошло

В Украине произошел масштабный сбой в работе домашнего интернета компании Киевстар.

"Сейчас действительно есть временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее их устранить", - говорится в заявлении компании в Twitter.

По сообщениям пользователей в Сети, технические неполадки возникли с самого утра, 21 мая.

При этом некоторые пользователи пожаловались на серьезные перебои со связью. У некоторых пользователей кроме домашнего интернета от данного оператора, пропал и мобильный.

Где отключен домашний интернет Киевстара

На сайте Киевстара появились жалобы от пользователей из многих регионов Украины. С такой проблемой столкнулись в Днепре, Житомире, Одессе, Кропивницком, Мелитополе, Киеве и других городах Украины.

В то же время абоненты жалуются, что дозвониться в службу поддержки практически невозможно. Тем, кому удалось дозвониться в службу сообщают о сбое в системе.

Когда Киевстар восстановит работу домашнего интернета

Отметим, что в компании назвали ориентировочные сроки, когда планируют устранить неполадки с интернетом.

"Ориентировочный срок  - до 21.05.2020 18:00. Приносим извинения за неудобства", - говорится в заявлении компании в Twitter.

Киевстар Интернет
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