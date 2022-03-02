Китай приложит все усилия прекращения российской агресии

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим коллегой из КНДР Ван И. Темой обсуждения стала российская агрессия в Украине.
Дмитрий Кулеба обратился к Ван И с просьбой принять участие в урегулировании конфликта, используя уровень отношений между Пекином и Москвой. Главной целью станет прекращение войны против Украины.
Китайский министр заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.
Как отмечает Китайская сторона разговор состоялся по инициативе официального Киева.
Ранее Главред сообщал, что вице-премьер Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту с просьбой остановить гуманитарную катастрофу на Донбассе.
Также мы писали, что Китай отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.
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