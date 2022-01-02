Ключевые реформы и борьба с олигархами: Зеленский раскрыл дорожную карту на 2022 год

Владимир Зеленский / Reuters

Только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине, вызванного эпидемий коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский.

Как пишет он в своей колонке на НВ, посвященной вызовам, которые стоят в 2022 году, Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор, чем могут похвастаться далеко не все государства.

"Для ревакцинации также будем иметь весьма достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 — все, признанные миром", - подчеркнул глава государства.

Еще одним важным направлением для реализации в наступившем году президент считает начатую судебную реформу. Он убежден, что в реализации судебной реформы несмотря на противодействия, свое слово, при необходимости, может сказать общество.

Ключевыми направлениями трансформации государства он также назвал:

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укрепление финансового сектора и НБУ;

укрепление антикоррупционных институтов;

старт второго уровня пенсионной системы;

запуск подлинного фондового рынка;

антибюрократическую реформу (сведение к минимуму бюрократии посредством перевода админуслуг в электронный сервис Дія).

Президент также особо выделил важность инфраструктурной реформы. По его словам, она расширится на Укрзалізницю.

Стартующий с мая 2022 года антиолигархический закон он назвал самым мощным шагом для детенизации экономических и политических отношений в Украине.

"Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех", - добавил Зеленский, обращаясь к олигархам.

Напомним, во время новогоднего обращения президент напомнил о положительных высказываниях международных партнеров Украины по поводу запуска рынка земли, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".

В своем выступлении Зеленский также напомнил о важности борьбы с олигархами.

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