Книги могут подорожать на 30%, остановится печать учебников: производители заявили о дефиците бумаги

Книги могут подорожать на 30% из-за дефицита бумаги/ ReadRate, скрин из видео

В Украине может уменьшиться количество книг, которые выпускают издательства, и вырасти на них цена. Причина – дефицит бумаги в государстве, возникший из-за роста закупочных цен и низких квот, которые остаются таковыми из-за дефицита в других странах.

Кроме этого, макулатуру, которая могла бы стать сырьем для изготовления бумаги, из Украины вывозят за границу, сообщают "Факты ICTV".

Дефицит качественной бумаги сейчас ощущается и в других государствах. По этой причине Европа установила импортные квоты и сильно увеличила цены на свою продукцию. Сейчас бумага стоит почти вдвое дороже, чем в прошлом году – издателям приходится отдавать 1800 евро за тонну. Да при этом его еще и сложно достать из-за низких квот. Для Украины такие квоты составляют не более 2000 тонн в год.

При этом украинскую макулатуру активно продают за границу, вместо того, чтобы перерабатывать в Украине. За месяц такой макулатуры только в одной типографии собирается почти 85 тонн.

Дефицит бумаги в Украине стал еще более ощутимым после введения ковидной 1000 гривен – люди массово стали покупать книги. За полтора месяца на книги украинцы потратили 530 миллионов гривен, выплаченных государством за вакцинацию.Но издательства уже не могут выполнять заказы из-за нехватки сырья.

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Из-за нехватки бумаги печать книг может сократиться

В Ассоциации издателей заявили, что из-за недостатка сырья тиражи книг могут сократиться наполовину, а типографии не смогут выпускать даже школьные учебники. Цены на книги могут вырасти минимум на 30%.

"Во-первых, нужно запретить вывоз макулатуры из Украины как основное базовое сырье для отечественных производителей бумаги. Также нужно снять налог на добавленную стоимость на бумагу, которая используется для печати книг", – объяснил алгоритм борьбы с проблемой президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

Кроме этого, по словам представителей ассоциации, Украина может обратиться к странам-лидерам по производству бумаги с просьбой увеличить квоты. Также стоит увеличить производство бумаги из альтернативного сырья, например, соломы, которой в нашем государстве даже в избытке.

Ранее сообщалось, что в Украине резкий предновогодний скачок заказов, в том числе от клиентов с "ковидной тысячей", парализовал работу онлайн-магазинов по продаже книг. Люди массово жаловались на долгую обработку заказов в книжных шопах и требовали вернуть деньги.

Также ранее ученые назвали преимущества чтения книг для здоровья. Среди них – снижение уровня стресса, улучшение памяти и концентрации внимания и даже предотвращение старения мозга.

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