Когда школьные каникулы в Киеве: Кличко назвал дату

Когда осенние каникулы в Киеве / narodna-pravda.ua

Осенние каникулы в школах Киева ​начнутся с 21 октября. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 15 октября.

"Что касается учебного процесса в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября", - сказал Кличко.

Кличко также рассказал, что в Киеве в закрыты три школы в Печерском районе и по одной в Оболонском и Подольском районах, на карантин. Также закрыты четыре детских сада и 78 групп в 68 дошкольных учебных заведениях.

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На дистанционное обучение отправили 594 класса в 186 школах.

"Больных коронавирусом школьников в Киеве - 610. Болеют и 412 педагогов", - сообщил мэр.

Как сообщалось, правительство рекомендовало установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, после окончания которых школы могут перевести на дистанционную форму обучения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает перевода школ на дистанционное обучение уже в случае дальнейшего ухудшения ситуации с Covid-19.