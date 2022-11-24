Когда в Киеве включат свет и воду: что известно о ситуации в столице

Отключение света / УНИАН

В Киеве по состоянию на утро 24 ноября без света остаются 25% жителей города. Водоснабжение восстановлено на левом берегу, а на правом должно появиться уже в первой половине дня.

Свет в Киеве

"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 25% процентов жилищного фонда города", - говорится в сообщении КМВА.

Транспорт

Общественный транспорт в городе работает как подземный, так и наземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы.

Вода

"На левом берегу Киева водоснабжение было возобновлено. На правом берегу подачу воды полностью возобновят в первой половине дня. Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу", - добавили в сообщении.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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