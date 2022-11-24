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В Киеве 70% жителей без света, водоснабжение восстановлено на левом берегу - Кличко

24 ноября 2022, 08:11

Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

взрыв, отключение света
70% Киева пока что остается без электричества / Коллаж фото УНИАН

В Киеве восстановлено водоснабжение на левом берегу города. На правом - планируется восстановить в первой половине дня в четверг, 24 ноября. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

При этом 70% Киева пока остается без электричества.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", - написал Кличко в Telegram.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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