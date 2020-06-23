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Когда в Украине начнется учебный год: в МОН назвали примерные сроки

Обучение после карантина не будет дистанционным.

23 июня 2020, 10:50
Любомира Мандзий
Любомира Мандзий рассказала, когда начнется учебный год в Украине/ Фото пресс-служба МОН

Новый учебный год для школьников, скорее всего, начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса - с 17 сентября.

Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина.

На данный момент Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования. Однако, по ее словам, решения Кабмина о начале учебного года пока что нет.

Решение будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине.

"Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – сказала она.

Мандзий также отметила, что обучение после карантина не будет дистанционным.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение", - добавила она.

Как сообщал Главред, с 6 апреля для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.

Во время онлайн уроков было немало ляпов. В частности, во время онлайн-урока по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. При этом в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове. В комментариях заметили, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.

Кроме того во время онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили еще один серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане. На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.

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