Когда в Украине начнут отключать свет: в энергетическом комитете дали ответ

В ВРУ рассказали, будут ли в Украине отключения света в 2024 году.

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Когда в Украине начнут отключать свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Значительное понижение температуры в Украине может привести к отключениям электроэнергии. Украинцев об этом предупреждали заранее. Однако будут ли они и как скоро это может произойти, рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, сообщает ТСН.

Он заявил, что вероятность введения графиков отключений света из-за похолодания в Украине по прежнему сохраняется, однако она достаточно низкая.

По словам Геруса, эта вероятность зависит от ракетных атак по украинской энергосистеме, потому исключать ее пока не получается.

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"Полностью исключать такое невозможно. Если будет массированая атака, когда будут десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергетическим объектам, то какая-то вероятность этого существует. Но мы видим, что сегодня почти середина января и мы обходимся без этого" - сообщил Андрей Герус.

Также он объяснил, что российским захватчикам в любом случае уже не удастся так просто поразить энергетические объекты Украины, как это было, например, в прошлом сезоне.

"У нас есть определенный запас прочности, есть определенные запасы оборудования", - резюмировал он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, ракетные удары России по Украине 29 декабря привели к повреждению энергетической инфраструктуры. В Киевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях в некоторых населенных пунктах фиксировались отключения света.

Также утром 2 января в Киеве гремели взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО. Тогда мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что часть объектов и жилых помещений в нескольких районах столицы обесточены и лишены подачи воды.

Помимо прочего, из-за последствий массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ в начале января, были повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. В результате этого оказались обесточены более 250 тысяч потребителей.

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