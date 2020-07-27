Часть Киева погрузилась во тьму: в КГГА объяснили причину отсутствия света

В КГГА объяснили, почему нет света в части Киева / УНИАН

Вечером в понедельник, 27 июля, в Киеве пропало электричество в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева. Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, что расположена на ул. Промышленной.

"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа", - говорится в сообщении.

Также в КГГА подчеркнули, что в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах отсутствует водоснабжение.

Добавим, что в пресс-службе ДТЭК Киева сообщили, что электричество отключили из-за аварии. Обещают восстановить до 23:00.

В то же время Киевпасстранс сообщил о задержке движения троллейбусов маршрутов №№ 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к, 42д, 43,50.

Читайте такжеКак новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспортеНапомним, ранее сообщалось, часть Киева осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры. Электроэнергия пропала около 19:00. В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания. На станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Такая же ситуация на станции Печерская.