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Кого в Украине в 2022 году не будут призывать в армию: обнародован перечень

6 января 2022, 10:04

Помимо всего прочего, отсрочка от призыва на службу в ВСУ предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам и для продолжения профессиональной деятельности.

ВСУ
Кого в Украине в 2022 году не будут призывать в армию: обнародован перечень / УНИАН

В Украине оба этапа призывной кампании в ряды ВСУ в нынешнем году начнутся в апреле и октябре. Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу главы страны Владимира Зеленского, проведение очередных призывов состоится в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Кого не будут призывать

Согласно требованиям украинского законодательства, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
  • в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;
  • в учреждениях профессионального /или высшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении следующей степени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Кто дает отсрочку от призыва

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, в соответствии с законодательством, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

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Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что

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