Комитет Рады принял решение о назначении Ляшко главой Минздрава

Ляшко может возглавить МОЗ / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо уволенного вчера, 18 мая, Максима Степанова.

Народные депутаты решили поддержать кандидатуру Ляшко.

"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

За это проголосовали 13 членов комитета, один нардеп воздержалась.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления на назначение трех министров.

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Речь идет о вакантных должностях глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

Виктор Ляшко - биография

Виктору Ляшко 41 год. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца в Киеве.

В 2014 году стал главой общественной организации "Инфекционный контроль в Украине".

В 2015 году завершил обучение на факультете "Государственное управление в сфере здравоохранения" Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 2018-2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. На нынешнюю должность был назначен 11 марта 2020 года.

В этом же году получил почетное звание Заслуженный врач Украины.

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