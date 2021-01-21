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Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса

21 января 2021, 14:49
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Еще одно препятствие пало на пути легализации каннабиса в стране.

Каннабис
Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса / Reuters

Комитет украинского парламента по вопросам здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях. Об этом в комментарии порталу Украинские новости рассказал руководитель комитета Михаил Радуцкий. По его словам, соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.

"В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим", ‒ сказал Радуцкий.

Кроме того, нардеп отметил, что комитет парламента совместно с экспертами согласует один общий вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев. И именно он будет вынесен на голосование Рады.

Читайте такжеВ Офисе президента ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение об исключении марихуаны из списка опасных веществ - это может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.
  • Ранее ученые из США и Израиля пришли к выводу, что препараты на основе каннабидиола, который содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта, могут оказать помощь пациентам с тяжелыми формами коронавируса и пневмонией.
Верховная Рада каннабис новости Украины Михаил Радуцкий
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