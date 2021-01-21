Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса / Reuters

Комитет украинского парламента по вопросам здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях. Об этом в комментарии порталу Украинские новости рассказал руководитель комитета Михаил Радуцкий. По его словам, соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.

"В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим", ‒ сказал Радуцкий.

Кроме того, нардеп отметил, что комитет парламента совместно с экспертами согласует один общий вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев. И именно он будет вынесен на голосование Рады.

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