Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей

нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей / DWDP \ Flickr

Народные депутаты хотят увеличить для украинцев размер финансовой помощи при рождении ребенка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Рады законопроекта № 5585-1

Согласно документу, предлагается выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:

при рождении первого ребенка — 50 тысяч гривен;

за второго ребенка — 100 тысяч гривен;

за третьего и каждого следующего ребенка — 150 тысяч гривен.

Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства.

Далее, аналогичный правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тысяч гривен.

Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

Единовременная сумма выплаты при рождении ребенка составляет:

при рождении первого ребенка — 15 тысяч гривен;

при рождении второго ребенка — 30 тысяч гривен;

третьего и каждого следующего ребенка — 45 тысяч гривен.

Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, отдельно установленном Кабмином.

Читайте такжеЗеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь

Напомним, 30 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".

Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.

29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.

21 октября президент Владимир Зеленский восстановил "пакет малыша.