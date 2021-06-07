Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей

В Верховной Раде убеждены, что лишь увеличение размера такой помощи позволит преодолеть всю негативную тенденцию уменьшения населения Украины.
Народные депутаты хотят увеличить для украинцев размер финансовой помощи при рождении ребенка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Рады законопроекта № 5585-1
Согласно документу, предлагается выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:
- при рождении первого ребенка — 50 тысяч гривен;
- за второго ребенка — 100 тысяч гривен;
- за третьего и каждого следующего ребенка — 150 тысяч гривен.
Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства.
Далее, аналогичный правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тысяч гривен.
Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.
Единовременная сумма выплаты при рождении ребенка составляет:
- при рождении первого ребенка — 15 тысяч гривен;
- при рождении второго ребенка — 30 тысяч гривен;
- третьего и каждого следующего ребенка — 45 тысяч гривен.
Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, отдельно установленном Кабмином.
Читайте такжеЗеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь
Напомним, 30 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".
Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.
21 октября президент Владимир Зеленский восстановил "пакет малыша.